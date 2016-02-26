Власти и оппозиция Сирии заявили об участии в перемирии

Баку. 26 февраля. REPORT.AZ/ Правительство и оппозиция Сирии заявили о приверженности режиму прекращения огня в стране, который должен вступить в силу в ночь на 27 февраля.

Как передает Report со ссылкой на РИА Новости, подготовленный Россией и США проект резолюции Совета Безопасности ООН по Сирии закрепляет вступление в силу режима прекращения огня в стране с 27 февраля.

В распространенном проекте отмечается и приветствуется, что "сирийские правительственные силы и поддерживающие их сообщили Российской Федерации, а сирийские оппозиционные группы, сообщили России и США, в том числе через Высокий комитет по переговорам, что приняли и заявили о приверженности условиям прекращения боевых действий, и теперь являются его участниками".