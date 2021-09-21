Власти Ханоя ослабили режим социальных ограничений

Власти вьетнамской столицы ослабили со вторника режим социальных ограничений на фоне благоприятного развития ситуации в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

Власти вьетнамской столицы ослабили со вторника режим социальных ограничений на фоне благоприятного развития ситуации в противодействии распространению коронавирусной инфекции.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, соответствующее распоряжение подписал председатель Народного комитета (мэр) Ханоя Чу Нгок Ань.

Согласно документу, с 21 сентября могут возобновить работу торговые центры, магазины одежды и косметики, парикмахерские и маникюрные салоны. Также власти разрешили возобновление строительных работ, которые были прекращены с введением 24 июля режима жесткого социального дистанцирования. Всем ханойским предприятиям и организациям разрешено вернуть на рабочие места до 50% персонала, переведенного из-за пандемии на удаленный режим работы.

Ранее ханойская администрация разрешила с 16 сентября возобновить работу в режиме доставки ресторанам и кафе, а также деятельность предприятий, оказывающих услуги по ремонту автомобилей, электроники, холодильного оборудования и бытовой техники.

В городе по-прежнему запрещается проведение массовых собраний, в том числе религиозных, спортивных и развлекательных мероприятий в общественных местах.