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Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию Саакашвили

Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию Саакашвили Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию экс-президента Михаила Саакашвили.
Другие страны
15 июня 2023 г. 16:25
Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию Саакашвили

Власти Грузии не получали запроса на экстрадицию экс-президента Михаила Саакашвили.

Как передает Report, об этом сообщила президент Грузии Саломе Зурабишвили в интервью изданию "Украинская правда".

"Не то чтобы грузинский народ считал, что Саакашвили не виноват. Они могут не соглашаться с тем, что с ним, возможно, обращаются не так, как положено с президентом. Они очень гуманны; грузины очень толерантны. Но ощущение населения таково, что Саакашвили должен заплатить за некоторые преступления, совершенные во времена его режима - возможно, не им самим, но под его руководством. Такое чувство в целом. Но вместе с тем есть ощущение, что с ним нужно обращаться достойно и что нужно найти решение. Замечу, что запроса на экстрадицию не было. Все это - ответственность правительства", - сказала Зурабишвили.

Говоря о возможном помиловании Саакашвили, президент подчеркнула, что это "моральный вопрос", за который она несет ответственность перед людьми. По словам Зурабишвили, вопрос Саакашвили беспокоит грузинский народ, среди которого есть люди, пострадавшие в годы его правления, и она должна считаться с мнением общества. При этом она работает с властями Грузии, "чтобы найти решение, которое будет больше отвечать тому, как следует обращаться с бывшим президентом". Зурабишвили отмечает, что можно найти альтернативные пути помимо помилования, например, применение электронного браслета.

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