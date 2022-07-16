Власти Греции выделили €300 млн на компенсацию роста цен на электроэнергию

Власти Греции выделили 260 млн евро на компенсацию потребителям роста цен на электроэнергию с декабря 2021 года по июнь 2022, еще 40 млн будет выделено для снижения выплат по таким счетам за июнь.
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"С сегодняшнего дня греческое государство задействует еще одно оружие в борьбе с дороговизной, которая стала острой проблемой для всех стран и всех домохозяйств: приложение Power Pass начинает задним числом компенсировать потребителям часть увеличения счета за электроэнергию с декабря прошлого года по июнь", - сказал Мицотакис.
По его словам, почти 2 млн человек, имеющих право на данную льготу, из 3 млн, подавших заявки, получат компенсации на сумму от 18 до 600 евро, что в сочетании с другими скидками и субсидиями, также действующими, смягчает бремя скачков цен из-за событий в Украине и мирового энергетического кризиса.