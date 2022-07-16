Власти Греции выделили €300 млн на компенсацию роста цен на электроэнергию

Власти Греции выделили 260 млн евро на компенсацию потребителям роста цен на электроэнергию с декабря 2021 года по июнь 2022, еще 40 млн будет выделено для снижения выплат по таким счетам за июнь.

Власти Греции выделили 260 млн евро на компенсацию потребителям роста цен на электроэнергию с декабря 2021 года по июнь 2022, еще 40 млн будет выделено для снижения выплат по таким счетам за июнь.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис.

"С сегодняшнего дня греческое государство задействует еще одно оружие в борьбе с дороговизной, которая стала острой проблемой для всех стран и всех домохозяйств: приложение Power Pass начинает задним числом компенсировать потребителям часть увеличения счета за электроэнергию с декабря прошлого года по июнь", - сказал Мицотакис.

По его словам, почти 2 млн человек, имеющих право на данную льготу, из 3 млн, подавших заявки, получат компенсации на сумму от 18 до 600 евро, что в сочетании с другими скидками и субсидиями, также действующими, смягчает бремя скачков цен из-за событий в Украине и мирового энергетического кризиса.