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Власти Греции сообщили об активной помощи европейских стран в тушении лесных пожаров

Власти Греции сообщили об активной помощи европейских стран в тушении лесных пожаров Несколько государств Европы оказывают Греции помощь в борьбе с сильными пожарами, охватившими леса в центральной области Аттика, на острове Эвбея и полуострове Пелопоннес.
Другие страны
6 августа 2021 г. 08:58
Власти Греции сообщили об активной помощи европейских стран в тушении лесных пожаров
Никос Хардалиас

Несколько государств Европы оказывают Греции помощь в борьбе с сильными пожарами, охватившими леса в центральной области Аттика, на острове Эвбея и полуострове Пелопоннес.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщил на брифинге заместитель министра по делам защиты граждан Никос Хардалиас, отвечающий за вопросы гражданской защиты и координацию действий в кризисных ситуациях.

По его словам, за содействием в тушении пожаров Афины обратились в Европейский механизм гражданской защиты. Ряд государств уже оказал помощь или предоставит ее в ближайшие дни. "Так, с Кипра прибыли 40 пожарных, которые борются с огнем в Ано-Варибомби (область Аттика), два кипрских самолета задействованы на Крите, - сказал Хардалиас. - Ночью ожидаются 83 пожарных и два самолета из Франции, завтра прибудут два самолета из Швеции. Из Румынии завтра утром ожидаются 112 пожарных на 23 машинах, а из Швейцарии - три вертолета".

В Греции уже 10 дней стоит аномальная жара. Столбик термометра поднимался местами до отметки 47 градусов. В результате ежедневно по всей стране возникают десятки лесных пожаров.

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