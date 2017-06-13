Власти Греции сообщили о первой жертве землетрясения на острове Лесбос - ВИДЕО

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Баку. 13 июня. REPORT.AZ/ Греческие власти сообщили о первой жертве землетрясения на острове Лесбос, еще десять человек пострадали.

Как отмечает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщает агентство Ассошиэйтед Пресс.

По словам мэра острова Спироса Галиноса, погибшую женщину обнаружили в поселке Вриса под обломками ее рухнувшего дома.

По решению местных властей на острове закрыты школы до тех пор, пока не будет установлено, что пребывание в них безопасно. Минобразования Греции перенесло на Лесбосе и Хиосе сроки проведения общегреческих выпускных экзаменов, которые пройдут во вторник.

Сильное землетрясение магнитудой 6,1 произошло на востоке Греции между островами Лесбос и Хиос в 15.28. Затем последовал афтершок в 4,8 и несколько менее сильных толчков.