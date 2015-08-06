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    Власти Гонконга задержали самую крупную за 10 лет партию "подделок"

    Среди обнаруженных подделок были кожаные сумки, обувь, очки, часы и другие элитные товары

    Баку. 6 августа. REPORT.AZ/ Власти Гонконга заявили о задержании самой крупной за последние десять лет партии предположительно поддельных товаров известных брендов.

    Как передает Report, об этом сообщает местный правительственный портал GovHK.

    В ходе совместной спецоперации таможенной службы и полиции Гонконга была задержана партия, состоящая из более чем 30 тысяч единиц товара общей стоимостью более 380 тысяч долларов США. Об этом сообщили представители таможни и полиции на пресс-конференции в четверг. Среди обнаруженных подделок были кожаные сумки, обувь, очки, часы и другие "элитные" товары.

    Спецслужбы также задержали подозреваемых - двух женщин и одного мужчину, который, как полагает следствие, является организатором группировки. Задержанные были отпущены под залог до выяснения обстоятельств дела.

    Согласно законодательству Гонконга, продажа поддельных товаров зарегистрированных торговых марок или владение таковыми с целью продажи карается пятью годами лишения свободы и максимальным штрафом до 500 тысяч гонконгских долларов (более 64 тысяч долларов США).



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