Власти Гонконга выразили протест США за приостановку действий трех соглашений

Это создаст проблемы в китайско-американских отношениях, считают власти Гонконга

Правительство Гонконга выразило протест против решения США в одностороннем порядке приостановить действие трех двусторонних соглашений с этим специальным административным районом Китая и требует от Вашингтона прекратить вмешиваться в его внутренние дела.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в распространенном в четверг заявлении местных властей.

Речь идет о соглашениях, касающихся выдачи скрывающихся от правосудия, передачи осужденных и взаимных налоговых исключений по доходам от международных операций судов.

"Правительство Гонконга категорически возражает и осуждает действия США, которые в значительной степени рассматриваются как попытка использовать Гонконг в качестве пешки для создания проблем в китайско-американских отношениях", - подчеркивается в заявлении.

"Мы настоятельно призываем администрацию США немедленно прекратить вмешиваться во внутренние дела этого специального административного района и отказаться от своих необоснованных обвинений в отношении закона КНР о защите национальной безопасности в Гонконге", - отмечается в заявлении.

Отметим, что 7 августа Минфин США сообщил о введении санкций против 11 должностных лиц Китая и Гонконга, в том числе в отношении главы исполнительной власти этого специального административного района КНР Кэрри Лам и ряда членов ее администрации, за причастность к "подрыву гонконгской автономии".