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Власти Гонконга решили приостановить рассмотрение законопроекта об экстрадиции, который стал причиной массовых протестов, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лам заявила, что сожалеет, что закон вызвал разногласия и протесты в обществе.

По ее словам, вопрос о принятии закона снимается с повестки законодательного совета ради порядка в Гонконге.

Закон регулирует выдачу на материковый Китай скрывающихся от правосудия на автономной территории.