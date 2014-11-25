Власти Гонконга расчищают баррикады демонстрантов

Власти Гонконга вновь приступили к расчистке баррикад, возведенных демонстрантами, требующими от Пекина отменить ограничения на выборы главы администрации Гонконга.

Баку. 25 ноября. REPORT.AZ/

Как Reportсо ссылкой на BBC, приставы исполняют решение суда расчистить баррикады в районе Монгкок, на полуострове Коулун. В суд обратились местные жители и бизнесмены.

Демонстранты, судя по всему, не оказывают сопротивления. Некоторые из них сами складывают свои палатки.

Несколько человек, отказавшихся покинуть демонстрацию, задержаны.

Активисты недовольны решением властей КНР проводить отбор кандидатов на выборах администрации Гонконга, которые пройдут в 2017 году, и требуют прямых переговоров с Пекином.

Китай, однако, заявляет, что список кандидатов будет составлен специально назначенным Пекином комитетом.

Расчистка баррикад в районе Монгкок началась во вторник утром.