​Власти Гонконга продлили запрет на въезд иностранцев

Власти Гонконга продлили действие запрета на въезд для лиц, не проживающих в этом специальном административном районе КНР.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила во вторник газета South China Morning Post.

Запрет был введен 25 марта сроком на две недели, чтобы предотвратить случаи завоза коронавирусной инфекции. Он продолжит действовать до дальнейшего уведомления. Международный аэропорт Чек Лап Кок по-прежнему не будет обслуживать транзитных пассажиров.

По последним данным, число случаев заражения COVID-19 в Гонконге достигло 914 с четырьмя летальными исходами. При этом 75% случаев инфицирования за последние две недели имеют завозной характер.

Напомним, что из-за эпидемиологической угрозы в мегаполисе были закрыты туристические, культурные, спортивные и развлекательные объекты, все бары, отменены массовые мероприятия, занятия и экзамены в школах.