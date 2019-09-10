​Власти Гонконга назвали любое иностранное вмешательство неприемлемым

Вмешательство во внутренние дела Гонконга со стороны какой бы то ни было страны совершенно излишне, местные активисты должны прекратить призывать США принять закон о демократии и правах человека в Гонконге.

Как передает Report со ссылкой на РИА "Новости", об этом заявила журналистам глава администрации Гонконга Кэрри Лам.

"Вмешательство во внутренние дела Гонконга со стороны конгресса другой страны в какой бы то ни было форме совершенно излишне и нецелесообразно. Я надеюсь, что местные деятели, особенно те, кто занимают определенные должности, не будут больше выступать с такой инициативой и просить конгресс США принять соответствующий закон", - заявила Кэрри Лам.

Она отметила, что у правительства Гонконга есть обязательства защищать основные свободы человека и соблюдать Основной закон специального административного района.