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Власти Гонконга извинились за обстрел краской ворот мечети

​Власти Гонконга извинились за обстрел краской ворот мечети

Власти Гонконга сегодня принесли извинения исламской общине после того, как подавляющая акции протеста полиция случайно обстреляла чернилами из водометов ворота местной мечети.

Как передает Report со ссылкой на "Интерфакс", об этом сообщило агентство Associated Press.

Глава администрации Гонконга Кэрри Лэм и начальник городской полиции посетили мечеть Коулуна, чтобы извинится перед главным имамом и лидерами мусульманской общины.

По словам почетного секретаря Фонда исламского сообщества Гонконга Саида Уддина, руководство мечети приняло извинения.

Во время воскресной акции протеста полицейский грузовик с водометами, проезжавший мимо этой мечети, обстрелял людей, стоявших близ ее ворот, чернилами голубого цвета. В полиции заверили, что этот инцидент был случайностью.

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