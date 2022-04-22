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Власти Гондураса выдали экс-президента страны США

Власти Гондураса выдали экс-президента страны США Власти Гондураса передали сотрудникам Управления по борьбе с наркотиками США бывшего президента центральноамериканской республики Хуана Орландо Эрнандеса.
Другие страны
22 апреля 2022 г. 03:23
Власти Гондураса выдали экс-президента страны США

Власти Гондураса передали сотрудникам Управления по борьбе с наркотиками США бывшего президента центральноамериканской республики Хуана Орландо Эрнандеса.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила в четверг на своем сайте местная газета El Heraldo.

Отмечается, что передача состоялась на авиабазе имени Эрнана Акосты, экс-президент будет доставлен в Нью-Йорк на самолете. В США бывшего главу государства, срок полномочий которого истек в конце января, обвиняют в участии в контрабанде наркотиков.

Власти центральноамериканской республики задержали Эрнандеса в середине февраля в Тегусигальпе. Спустя месяц суд принял решение о его выдаче. Позже генпрокуратура республики сообщила о решении конфисковать собственность политика, в частности 33 объекта недвижимости, восемь компаний и 16 транспортных средств. В прошлом году в США Хуан Антонио Эрнандес, брат политика, был приговорен к пожизненному заключению за наркоторговлю.

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