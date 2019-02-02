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    Власти Гондураса потребовали от посла Венесуэлы покинуть страну

    Баку. 2 февраля. REPORT.AZ/ Власти Гондураса потребовали от посла Венесуэлы Филинто Дурана покинуть страну. 

    Как передает Report, об этом информирует издание Heraldo.

    «Сообщаю о том, что вчера вечером меня вызвали в МИД Гондураса, где мне зачитали заявление о том, что (власти) больше не признают меня послом, и предупредили меня, что необходимо покинуть страну вместе с семьей в течение пяти дней», - заявил Дурана.

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