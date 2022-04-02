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Власти Гондураса конфискуют имущество экс-президента страны, которого решено выдать США

Власти Гондураса конфискуют имущество экс-президента страны, которого решено выдать США Власти Гондураса приняли решение конфисковать собственность бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса, которого было решено экстрадировать в США, где его обвиняют в участии в контрабанде наркотиков.
Другие страны
2 апреля 2022 г. 06:41
Власти Гондураса конфискуют имущество экс-президента страны, которого решено выдать США

Власти Гондураса приняли решение конфисковать собственность бывшего президента страны Хуана Орландо Эрнандеса, которого было решено экстрадировать в США, где его обвиняют в участии в контрабанде наркотиков.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщает Генеральная прокуратура Гондураса.

"Генеральная прокуратура через Специальную прокуратуру по борьбе с организованной преступностью совместно с Управлением по борьбе с незаконным оборотом наркотиков после скоординированной работы по имущественному и финансовому расследованию в отношении семьи гражданина Хуана Орландо Эрнандеса Альварадо выполняет операцию по изъятию и аресту движимого имущества, недвижимости, коммерческих компаний и финансовых продуктов, связанных с этой семьей, для возможного лишения права собственности на активы незаконного происхождения", - говорится в заявлении ведомства. Отмечается, что конфискации подлежат по меньшей мере 33 объекта недвижимости, восемь компаний и 16 транспортных средств.

В середине марта суд в Гондурасе принял решение о выдаче США бывшего президента республики Хуана Орландо Эрнандеса, срок полномочий которого истек в конце января. В конце марта 2021 года суд в США приговорил его брата Хуана Антонио Эрнандеса к пожизненному заключению за участие в наркоторговле.

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