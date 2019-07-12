Власти Гибралтара задержали двух членов экипажа танкера Grace 1

Полиция Гибралтара задержала еще двоих членов экипажа иранского нефтяного танкера Grace 1, передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Местные СМИ сообщают, что полиция Гибралтара накануне в рамках расследования задержала капитана и старшего помощника танкера Grace 1 в связи с нарушением постановлений ЕС, касающихся ограничительных мер ввиду ситуации в Сирии.

Оба задержанных являются выходцами из Индии. Сейчас полиция их допрашивает. Все задержанные помогают полиции с расследованием, никому из них не было предъявлено обвинение. Всем задержанных предоставлена юридическая и консульская поддержка.

Отметим, что накануне также был задержан капитан танкера.

На прошлой неделе властями Гибралтара был задержан иранский танкер Grace 1, который перевозил сырую нефть в Сирию.