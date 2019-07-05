Власти Гибралтара продлили задержание танкера Grace 1

Верховный суд Гибралтара постановил продлить задержание танкера Grace 1 на две недели.

Как передает Report, об этом в пятницу сообщило агентство Reuters со ссылкой на заявление правительства этой заморской территории Великобритании.

"Верховный суд вынес сегодняшнее постановление в силу того, что существуют разумные основания полагать, что содержание Grace 1 под арестом требуется в целях проверки соответствия постановлению ЕС 36/2012 о санкциях в отношении Сирии", - говорится в этом заявлении.

Решение правительства Гиблалтара о продлении задержания танкера на 14-дневный срок озвучил генеральный прокурор заморской территории Майкл Лламас.