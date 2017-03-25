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    Власти Нью-Йорка запустили программу помощи мигрантам, пострадавшим от указа Трампа

    Общая стоимость проекта составит порядка миллиона долларов

    Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Власти штата Нью-Йорк запускают программу помощи мигрантам, пострадавшим от иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

    Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, юридические организации, а также студенты-юристы и адвокаты, работающие на безвозмездной основе, будут предоставлять юридическую помощь иммигрантам, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за изменений в законодательстве.

    Общая стоимость проекта составит порядка миллиона долларов, средства будут выделены частично из бюджета штата, частично из частных источников.

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