Власти Нью-Йорка запустили программу помощи мигрантам, пострадавшим от указа Трампа

Баку. 25 марта. REPORT.AZ/ Власти штата Нью-Йорк запускают программу помощи мигрантам, пострадавшим от иммиграционного указа президента Дональда Трампа.

Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, юридические организации, а также студенты-юристы и адвокаты, работающие на безвозмездной основе, будут предоставлять юридическую помощь иммигрантам, оказавшимся в тяжелой ситуации из-за изменений в законодательстве.

Общая стоимость проекта составит порядка миллиона долларов, средства будут выделены частично из бюджета штата, частично из частных источников.