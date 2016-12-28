Власти Германии задержали тунисца по подозрению в участии в организации теракта в Берлине

Баку. 28 декабря. REPORT.AZ/ Власти Германии задержали выходца из Туниса по подозрению в участии в организации теракта в Берлине 19 декабря.

Как сообщает Report со ссылкой на The Associated Press, имя подозреваемого прокуратура пока не раскрывает.

Известно лишь, что ему 40 лет, его удалось разыскать благодаря тому, что его номер телефона был в записной книжке у убитого исполнителя теракта Аниса Амри.

Напомним, что в результате теракта были убиты 12 человек, около 50 получили ранения.