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Власти Германии одобрили поставки военных товаров в Украину в размере около 562 млн евро

Власти Германии одобрили поставки военных товаров в Украину в размере около 562 млн евро Власти Германии за первое полугодие 2022 года одобрили поставки вооружений и военных товаров в Украину на сумму в размере почти 562 млн евро.
Другие страны
1 июля 2022 г. 19:12
Власти Германии одобрили поставки военных товаров в Украину в размере около 562 млн евро

Власти Германии за первое полугодие 2022 года одобрили поставки вооружений и военных товаров в Украину на сумму в размере почти 562 млн евро.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом говорится в докладе по экспорту военной продукции на первые шесть месяцев текущего года, который в пятницу распространила пресс-служба Министерства по делам экономики и защиты климата ФРГ.

"По предварительным данным, в первой половине 2022 года было выдано индивидуальных лицензий на экспорт вооружений на сумму 4,14 млрд евро", - отмечается в сообщении. При этом указывается, что 92% было направлено в страны-партнеры, к которым в том числе относится и Украина. Поддержка Германией Киева, как подчеркнули в Минэкономики ФРГ, на фоне нынешних событий в Украине "отражена и в цифрах за первое полугодие: для самообороны Украины было выдано лицензий на сумму около 562 млн евро".

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