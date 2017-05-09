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    Власти Германии начали предоставлять турецким военным статус беженцев

    На данный момент точно неизвестно, сколько людей получили убежище

    Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Германии турецким военнослужащим и их семьям начали предоставлять статус политических беженцев.

    Как передает Report, об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

    На данный момент точно неизвестно, сколько людей получили убежище.

    Министерство внутренних дел Германии ранее подтвердило данные о том, что в ведомство было прислано 262 запроса на предоставление соответствующего статуса. Все они были поданы в разное время после попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

    В феврале 2017 года сообщалось, что прокуратура Стамбула завершила расследование по делу о попытке госпереворота.

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