Власти Германии начали предоставлять турецким военным статус беженцев

Баку. 9 мая. REPORT.AZ/ В Германии турецким военнослужащим и их семьям начали предоставлять статус политических беженцев.

Как передает Report, об этом сообщает Sueddeutsche Zeitung.

На данный момент точно неизвестно, сколько людей получили убежище.

Министерство внутренних дел Германии ранее подтвердило данные о том, что в ведомство было прислано 262 запроса на предоставление соответствующего статуса. Все они были поданы в разное время после попытки государственного переворота в Турции в июле 2016 года.

В феврале 2017 года сообщалось, что прокуратура Стамбула завершила расследование по делу о попытке госпереворота.