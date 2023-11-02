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Власти Газы опубликовали список из 600 человек, которые смогут покинуть анклав сегодня

Власти Газы опубликовали список из 600 человек, которые смогут покинуть анклав сегодня Пограничная служба сектора Газа в ночь на четверг опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые 2 ноября смогут выехать из анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом.
Другие страны
2 ноября 2023 г. 11:04
Власти Газы опубликовали список из 600 человек, которые смогут покинуть анклав сегодня

Пограничная служба сектора Газа в ночь на четверг опубликовала список, содержащий имена почти 600 человек, которые 2 ноября смогут выехать из анклава через контрольно-пропускной пункт (КПП) "Рафах" на границе с Египтом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Главное управление погранпереходов и границ объявляет о публикации списка держателей иностранных паспортов для проезда через наземный погранпереход "Рафах" в четверг, 2 ноября", - следует из сообщения, опубликованного на странице управления в Facebook.

В прикрепленном к сообщению файле содержатся имена и паспортные данные 596 иностранцев и лиц с двойным гражданством, в том числе 400 граждан США. В списке также значатся подданные Бельгии, Бахрейна и Нидерландов, граждане Азербайджана, Венгрии, Швейцарии и Южной Кореи.

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