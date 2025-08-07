Власти Ганы объявили траур после крушения вертолета с чиновниками

Власти Ганы объявили трехдневный траур с 7 августа. Он связан с крушением военного вертолета, в результате которого погибли все восемь человек на борту.

Как передает Report, об этом сообщает Africa News.

Во время траура будут приспущены государственные флаги. Правительство Ганы назвало авиакатастрофу национальной трагедией.

После вылета из столицы республики Аккры воздушное судно пропало с радаров. Его обломки обнаружили в регионе Ашанти.

Среди погибших — министр обороны Эдвард Оман Боама и министр окружающей среды, науки и технологий Ибрагим Муртала Мухаммед. На борту находились еще три чиновника и три члена экипажа.