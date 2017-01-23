Власти Гамбии: С отъездом экс-президента из казны пропали более 11 млн долларов США

Баку. 23 января. REPORT.AZ/ Более 11 млн долларов США пропали из государственной казны Гамбии после отъезда бывшего президента страны Яхьи Джамме. Как сообщает Report со ссылкой на Би-би-си, об этом заявил советник действующего президента Адамы Бэрроу Май Ахмад Фэтти.

"Казна фактически пуста. Это подтвердили технические специалисты министерства финансов и центробанка Гамбии", - сообщил Фэтти.

В субботу экс-президент Гамбии, занимавший пост главы государства более 20 лет, покинул страну после передачи власти победившему на выборах Адаме Бэрроу.

Очевидцы сообщают, что в грузовой самолет, на котором улетел Джамме, было загружено несколько роскошных автомобилей и другие предметы роскоши.