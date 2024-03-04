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Власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час

Власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час В столице Гаити Порт-о-Пренсе власти ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час из-за побега тысяч заключенных из тюрьмы.
Другие страны
4 марта 2024 г. 09:59
Власти Гаити ввели на территории столицы режим ЧП и комендантский час

В столице Гаити Порт-о-Пренсе власти ввели режим чрезвычайного положения и комендантский час из-за побега тысяч заключенных из тюрьмы.

Как передает Report, об этом сообщают зарубежные СМИ.

Департамент, частью которого является столица, вводит комендантский час на всей этой территории с 18:00 до 5:00 по местному времени в понедельник, вторник и среду, а также в воскресенье с 20:00 до 5:00 по местному времени.

Соответствующая мера распространяется на сотрудников экстренных служб. Полиции, в частности, разрешено теперь использовать все имеющиеся средства для обеспечения соблюдения комендантского часа и задержания всех правонарушителей.

Ранее сообщалось о том, что боевики вооруженных группировок захватили главную тюрьму Гаити, расположенную в Порт-о-Пренсе. Всего из тюрьмы сбежали более 3,6 тыс. человек.

Кроме того, 10 человек погибли, их тела обнаружили с пулевыми ранениями рядом с тюрьмой.

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