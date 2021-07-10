Власти Гаити назвали число военных, которых ждут из США

Правительство Гаити рассчитывает, что США направят в страну около 500 военнослужащих.

Правительство Гаити рассчитывает, что США направят в страну около 500 военнослужащих.

Как передает Report, об этом сообщила телекомпания CNN со ссылкой на министра-делегата, занимающегося вопросами выборов и связями с политическими партиями в Гаити, Матиаса Пьера.

Ранее представитель Госдепартамента США подтвердил, что власти Гаити запросили у Соединенных Штатов помощь в сфере безопасности, а также с расследованием обстоятельств убийства президента Жовенеля Моиза.

Ж.Моиз был убит в ночь на 7 июля в результате нападения на его частную резиденцию. Его жена Мартин Моиз была ранена. Позже появилась информация о ее гибели, однако посольство Гаити в Доминиканской Республике опровергло эти сообщения. Впоследствии посол Гаити в США Бокчит Эдмонд заявил, что первую леди республики перевезут на лечение в Майами.

По последним данным, сотрудники правоохранительных органов Гаити задержали 17 колумбийцев и двух американцев гаитянского происхождения по подозрению в причастности к убийству президента.