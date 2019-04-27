СМИ: власти ФРГ в массовом порядке отклоняют прошения об убежище сирийцам

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ (BAMF) на протяжении последних недель отклоняет прошения о предоставлении убежища гражданам Сирии.
Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила медиагруппа Funke.
Речь идет, прежде всего, о заявлениях, в которых причиной для предоставления статуса беженца называлась сложная ситуация в Сирии.
В середине марта BAMF актуализировало внутренние положения по оценке обстановки в этой стране. Каковы конкретно изменения, не сообщается. Как отмечает медиагруппа, в ближайшие недели МВД и МИД ФРГ намерены провести консультации по этому вопросу.
Tural AsadiАвтор новости