СМИ: власти ФРГ в массовом порядке отклоняют прошения об убежище сирийцам

© DW https://report.az/storage/news/dc51bd1d256640f7f82ceb1a9dda5c5d/b86f48c2-515d-4422-b83e-2bdf647b94e5_292.jpg

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ (BAMF) на протяжении последних недель отклоняет прошения о предоставлении убежища гражданам Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила медиагруппа Funke.

Речь идет, прежде всего, о заявлениях, в которых причиной для предоставления статуса беженца называлась сложная ситуация в Сирии.

В середине марта BAMF актуализировало внутренние положения по оценке обстановки в этой стране. Каковы конкретно изменения, не сообщается. Как отмечает медиагруппа, в ближайшие недели МВД и МИД ФРГ намерены провести консультации по этому вопросу.