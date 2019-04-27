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СМИ: власти ФРГ в массовом порядке отклоняют прошения об убежище сирийцам

Власти ФРГ в массовом порядке отклоняют прошения об убежище сирийцам
© DW

Федеральное ведомство по делам миграции и беженцев ФРГ (BAMF) на протяжении последних недель отклоняет прошения о предоставлении убежища гражданам Сирии.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила медиагруппа Funke.

Речь идет, прежде всего, о заявлениях, в которых причиной для предоставления статуса беженца называлась сложная ситуация в Сирии.

В середине марта BAMF актуализировало внутренние положения по оценке обстановки в этой стране. Каковы конкретно изменения, не сообщается. Как отмечает медиагруппа, в ближайшие недели МВД и МИД ФРГ намерены провести консультации по этому вопросу.

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