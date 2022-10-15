Власти ФРГ усилят защиту объектов критической инфраструктуры

Меры безопасности на объектах критической инфраструктуры ФРГ усилят на фоне взрывов на "Северных потоках" и вероятной диверсии на железной дороге.

Меры безопасности на объектах критической инфраструктуры ФРГ усилят на фоне взрывов на "Северных потоках" и вероятной диверсии на железной дороге.

Как передает Report со ссылкой на Deutsche Welle, об этом сообщила министр внутренних дел ФРГ Нэнси Фезер в интервью газете Süddeutsche Zeitung.

По ее словам, война в Украине также знаменует собой поворотный момент во внутренней безопасности.

"Мы готовимся к этому. Защита нашей критической инфраструктуры имеет высший приоритет. Органы безопасности ФРГ принимают дополнительные меры защиты там, где это необходимо. В частности, защита морской инфраструктуры уже была усилена путем значительного увеличения присутствия федеральной полиции на море", - подчеркнула Н.Фезер.

Глава МВД добавила, что операторы критической инфраструктуры должны всесторонне вооружиться против таких опасностей, как стихийные бедствия, терроризм, диверсии, а также человеческая ошибка.

Она пообещала к концу текущего года представить правительству ФРГ ключевые элементы зонтичного закона, регулирующего защиту критически важной инфраструктуры.

"Правительство, в том числе введет дополнительные требования к отчетности об инцидентах и таким образом "усилит безопасность в Германии и Европе", - заключила министр.