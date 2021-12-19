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Власти ФРГ объявили Британию зоной распространения мутаций

Власти ФРГ объявили Британию зоной распространения мутаций Правительство Германии из-за штамма "омикрон" вносит Великобританию с 20 декабря в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.
Другие страны
19 декабря 2021 г. 03:49
Власти ФРГ объявили Британию зоной распространения мутаций

Правительство Германии из-за штамма "омикрон" вносит Великобританию с 20 декабря в список стран и регионов, в которых широко распространены мутации коронавируса.

Как передает Report, об этом сообщил специализирующийся на вирусологии Институт Роберта Коха (подчиняется Минздраву ФРГ).

Включение в перечень зон распространения мутаций на практике ведет к существенным ограничениям на поездки. Все прибывающие из Соединенного Королевства в Германию, независимо от того, привиты они или переболели, будут вынуждены отправляться на 14-дневный карантин.

Сейчас в списке таких стран - одни африканские государства: Ботсвана, Зимбабве, Лесото, Малави, Мозамбик, Намибия, Эсватини, ЮАР. С понедельника к ним добавится Великобритания.

В Соединенном Королевстве обнаружили 24,9 тыс. случаев заражения омикрон-штаммом, причем 10 тыс. из них - за последние сутки. Известно также об одном летальном исходе после заражения этим вариантом коронавируса. Агентство по безопасности в области здравоохранения Великобритании заявило, что около 83% всех новых случаев заражения коронавирусом в Лондоне приходятся на омикрон-штамм.

В Институте Коха на этой неделе выразили опасение, что распространение штамма "омикрон" грозит обострением ситуации с коронавирусом и в Германии.

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Версия на азербайджанском языке Almaniya Britaniyanı koronavirus mutasiyalarının yayılma zonası elan edib

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