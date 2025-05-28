Власти ФРГ направят 5 млрд евро на усиление оборонного потенциала Украины

Власти ФРГ приняли решение направить 5 млрд евро на усиление оборонного потенциала Украины.

Власти ФРГ приняли решение направить 5 млрд евро на усиление оборонного потенциала Украины.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении Минобороны Германии.

"Объем этого пакета составляет 5 млрд евро. Тем самым Германия энергично продолжает бесперебойную и надежную военную поддержку Украины", - отмечается в пресс-релизе.

В частности, средства будут направлены на производство оружия дальнего радиуса действия в Украине. Уточняется, что первые такие системы могут быть развернуты в течение нескольких недель, и что они уже являются частью украинского арсенала.

Также финансы выделены на поставки Киеву систем ПВО, различных боеприпасов, наземных систем вооружения, стрелкового оружия.

Вместе с тем Берлин намерен профинансировать создание совместных с Киевом ремонтных предприятий в Украине, производство медицинских товаров, работу спутниковой разведки, военной связи, говорится в сообщении.

Отмечается, что 5 млрд евро поступят из средств, уже одобренных Бундестагом для трат.