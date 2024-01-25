Власти ФРГ до апреля представят первый после окончания холодной войны план обороны

Власти Германии до апреля представят первый после завершения холодной войны оперативный план обороны, в котором будут прописаны действия сил безопасности, организаций и промышленности.

Власти Германии до апреля представят первый после завершения холодной войны оперативный план обороны, в котором будут прописаны действия сил безопасности, организаций и промышленности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на главу территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана.

Детали засекреченного документа, охватывающего сотни страниц, будут обсуждаться 26 января в Берлине на симпозиуме, на который приглашены представители стран, считающихся союзниками ФРГ, правоохранительных органов, ведомств по защите населения, энергетических и логистических компаний, ученые и эксперты.

Как отметил Бодеман, основной задачей Германии в случае военного столкновения будет обеспечение передвижения по ее территории военнослужащих и техники союзников (Host Nation Support). Среди прочего в документе пропишут меры борьбы со шпионажем, кибератаками и диверсиями.