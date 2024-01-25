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Власти ФРГ до апреля представят первый после окончания холодной войны план обороны

Власти ФРГ до апреля представят первый после окончания холодной войны план обороны Власти Германии до апреля представят первый после завершения холодной войны оперативный план обороны, в котором будут прописаны действия сил безопасности, организаций и промышленности.
Другие страны
25 января 2024 г. 13:48
Власти ФРГ до апреля представят первый после окончания холодной войны план обороны

Власти Германии до апреля представят первый после завершения холодной войны оперативный план обороны, в котором будут прописаны действия сил безопасности, организаций и промышленности.

Как передает Report, об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на главу территориального командования Бундесвера генерал-лейтенанта Андре Бодемана.

Детали засекреченного документа, охватывающего сотни страниц, будут обсуждаться 26 января в Берлине на симпозиуме, на который приглашены представители стран, считающихся союзниками ФРГ, правоохранительных органов, ведомств по защите населения, энергетических и логистических компаний, ученые и эксперты.

Как отметил Бодеман, основной задачей Германии в случае военного столкновения будет обеспечение передвижения по ее территории военнослужащих и техники союзников (Host Nation Support). Среди прочего в документе пропишут меры борьбы со шпионажем, кибератаками и диверсиями.

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