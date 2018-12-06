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    Власти Франции призвали закрыть 8 декабря магазины на Елисейских Полях

    Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Власти Франции призывают коммерсантов закрыть магазины на Елисейских Полях в субботу, 8 декабря, из-за очередной акции протеста "желтых жилетов", намеченной на этот день. 

    Как передает Report, об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление префектуры полиции.

    Как указывается в заявлении, полиция также рекомендует сотрудникам магазинов быть бдительными в этот день. По данным AFP, из-за демонстраций в субботу также не будут работать семь музеев и исторических мест, которые находятся в ведении города.

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