Власти Франции призвали закрыть 8 декабря магазины на Елисейских Полях

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Баку. 6 декабря. REPORT.AZ/ Власти Франции призывают коммерсантов закрыть магазины на Елисейских Полях в субботу, 8 декабря, из-за очередной акции протеста "желтых жилетов", намеченной на этот день.
Как передает Report, об этом в четверг сообщило Agence France-Presse (AFP) со ссылкой на заявление префектуры полиции.
Как указывается в заявлении, полиция также рекомендует сотрудникам магазинов быть бдительными в этот день. По данным AFP, из-за демонстраций в субботу также не будут работать семь музеев и исторических мест, которые находятся в ведении города.
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