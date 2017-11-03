Баку. 3 ноября. REPORT.AZ/ Власти Франции пришли к политическому соглашению о референдуме по самоопределению Новой Каледонии в 2018 году. Как сообщает Report со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил премьер-министр страны Эдуар Филипп в эфире телеканала BFMTV.

Проведение всенародного опроса о независимости предусматривалось подписанным в 1998 году соглашением о последовательной деколонизации архипелага в Тихом океане, который имеет статус заморской территории Франции.

Точная дата плебисцита еще не определена, но он должен состояться не позднее ноября 2018 года.

Новая Каледония — особое административно-территориальное образование Франции, расположенное на одноименном острове в юго-западной части Тихого океана. Его население составляет 275 355 человек (перепись 2016 г.), преимущественно меланезийцы и французы, столица — город Нумеа.

Остров открыт Джеймсом Куком в 1774 году, назван по древнему наименованию родины его предков, Шотландии — Каледония.