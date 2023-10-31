Власти Франции предложили создать независимый орган контроля за коррупцией в ЕС

Власти Франции выступают за создание независимого органа контроля за коррупцией и конфликтом интересов в ЕС.

Власти Франции выступают за создание независимого органа контроля за коррупцией и конфликтом интересов в ЕС.

Как передает Report, об этом газете Politico заявила французский госсекретарь по делам Европы при МИД Лоранс Бун.

"Предложение Еврокомиссии - это начало, но я думаю, что мы можем и должны быть гораздо более амбициозными. После шока, вызванного несколькими коррупционными скандалами… нам необходимо восстановить доверие граждан к своим институтам", - отметила она.

Президент Франции Эмманюэль Макрон и Бун призывают страны ЕС поддержать план по созданию независимого надзорного органа, который бы отслеживал доходы чиновников ЕС. По мнению французских властей, этот механизм будет более эффективным, чем комитет по этике, предложенный главой ЕК Урсулой фон дер Ляйен.