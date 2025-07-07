О нас

Власти Франции планируют отказаться от индексации соцвыплат

Власти Франции планируют отказаться от индексации соцвыплат Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат по инфляции, включая пенсии и семейные пособия, в 2026 году ради экономии бюджета.
Другие страны
7 июля 2025 г. 17:58
Власти Франции планируют отказаться от индексации соцвыплат

Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат по инфляции, включая пенсии и семейные пособия, в 2026 году ради экономии бюджета.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

На следующей неделе премьер-министр Франции Франсуа Байру должен представить проект бюджета страны на 2026 год. Ожидается, что он будет содержать меры по существенной экономии бюджета, чтобы сдержать его дефицит на уровне 4,6% ВВП.

Мера предполагает замораживание социальных выплат на уровне 2025 года, несмотря на рост цен, чтобы сократить госрасходы. Речь идет о пенсиях, семейных и минимальных социальных пособиях, жилищной помощи и других выплатах. Как отмечает радиостанция, правительство еще не решило, откажется ли оно от индексаций выплат полностью или частично. Мера может принести в бюджет до 5,7 млрд евро.

По данным Верховного совета по финансированию соцзащиты, увеличение каждой из четырех существующих ставок НДС (базовой 20%-й и сниженных 10%, 5,5% и 2,1%-х) на 1% принесет бюджету 13 млрд евро в год.

Также кабмин может решить отменить 10%-й налоговый вычет для пенсионеров, граждан, получающих алименты и пособия по инвалидности, что, по оценке Счетной палаты Франции, даст бюджету 5 млрд евро.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa hökuməti sosial ödənişlərin indeksləşdirilməsindən imtina etməyi planlaşdırır

Самое читаемое

Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
Президент Азербайджана выразил благодарность Узбекистану за помощь в возрождении Карабаха
2 июля 2025 г. 18:31
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
Президент: Азербайджан и Узбекистан договорились вести регулярный диалог по координации транспортной политики с соседними страна
2 июля 2025 г. 18:28
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
Депутат: Нападения на азербайджанцев в России - инструмент давления на Азербайджан
2 июля 2025 г. 12:02
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
IATA: Воздушное пространство Азербайджана стало критически важным транзитным коридором - ИНТЕРВЬЮ
2 июля 2025 г. 12:14
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
Племянник одного из задержанных в Екатеринбурге: У моего дяди жидкость в легких, сломаны ребра
30 июня 2025 г. 19:47
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании Лукойл на Урале Ахмед Гаджиев
СМИ: В РФ задержан руководитель ПО компании "Лукойл" на Урале Ахмед Гаджиев
1 июля 2025 г. 21:55
Задержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
ВидеоЗадержанный в Екатеринбурге глава азербайджанской диаспоры на Урале освобожден
2 июля 2025 г. 00:37
МВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
ФотоМВД задержало в Баку граждан России, подозреваемых в транзите наркотиков и онлайн-мошенничестве - ВИДЕО
1 июля 2025 г. 15:22
В Баку заложен фундамент парка Узбекистан
ФотоВ Баку заложен фундамент парка "Узбекистан"
2 июля 2025 г. 18:08
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников Sputnik Азербайджан
Кремль: Москва рассчитывает в ходе прямых контактов с Баку обсудить вопрос задержанных сотрудников "Sputnik Азербайджан"
1 июля 2025 г. 14:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi