Власти Франции планируют отказаться от индексации соцвыплат

Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат по инфляции, включая пенсии и семейные пособия, в 2026 году ради экономии бюджета.

Власти Франции планируют отказаться от индексации социальных выплат по инфляции, включая пенсии и семейные пособия, в 2026 году ради экономии бюджета.

Как передает Report, об этом сообщает радиостанция Franceinfo.

На следующей неделе премьер-министр Франции Франсуа Байру должен представить проект бюджета страны на 2026 год. Ожидается, что он будет содержать меры по существенной экономии бюджета, чтобы сдержать его дефицит на уровне 4,6% ВВП.

Мера предполагает замораживание социальных выплат на уровне 2025 года, несмотря на рост цен, чтобы сократить госрасходы. Речь идет о пенсиях, семейных и минимальных социальных пособиях, жилищной помощи и других выплатах. Как отмечает радиостанция, правительство еще не решило, откажется ли оно от индексаций выплат полностью или частично. Мера может принести в бюджет до 5,7 млрд евро.

По данным Верховного совета по финансированию соцзащиты, увеличение каждой из четырех существующих ставок НДС (базовой 20%-й и сниженных 10%, 5,5% и 2,1%-х) на 1% принесет бюджету 13 млрд евро в год.

Также кабмин может решить отменить 10%-й налоговый вычет для пенсионеров, граждан, получающих алименты и пособия по инвалидности, что, по оценке Счетной палаты Франции, даст бюджету 5 млрд евро.