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Власти Франции ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям

Власти Франции ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что власти страны ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям в связи с ростом цен на нефтепродукты, передает Report со ссылкой на Интерфакс,.
Другие страны
21 июля 2022 г. 18:38
Власти Франции ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям

Официальный представитель французского правительства Оливье Веран заявил, что власти страны ожидают от нефтяных компаний дополнительных шагов навстречу потребителям в связи с ростом цен на нефтепродукты, передает Report со ссылкой на Интерфакс,.

"До конца недели, надеюсь, мы сможем сделать соответствующие объявления", - сообщил Веран в четверг в эфире канала Franceinfo.

Правительство "ведет работу с нефтяными компаниями", в частности с TotalEnergies, чтобы те помогли французам выдерживать рост цен на горючее.

Группа TotalEnergies, поясняет Franceinfo, распорядилась о скидке в 10 центов на литр бензина, но только на заправках, расположенных вдоль автомагистралей. "Мы хотели бы, чтобы эти усилия были умножены и, следовательно, чтобы было что-то сразу видимое, осязаемое, ощутимое для французов", - добавил представитель правительства Франции.

Веран высказался против обсуждаемой в политической среде специальной пошлины на сверхприбыли, получаемые нефтяными компаниями.

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