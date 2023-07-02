О нас

Власти Франции на фоне погромов перебрасывают в Марсель бронетранспортеры

Власти Франции на фоне погромов перебрасывают в Марсель бронетранспортеры Французские власти перебрасывают в Марсель два бронетранспортера, чтобы подавить беспорядки в городе.
Другие страны
2 июля 2023 г. 02:39
Власти Франции на фоне погромов перебрасывают в Марсель бронетранспортеры

Французские власти перебрасывают в Марсель два бронетранспортера, чтобы подавить беспорядки в городе.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал BFM.

По данным СМИ, в Марсель также направляется вертолет, чтобы координировать действия силовых структур. Полиция сообщила, что в городе задержано 95 человек.

Ранее глава Министерства юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью родителям несовершеннолетних, которые принимали участие в беспорядках в стране. Министр предупредил, что "родители, которые не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью и совершать правонарушения, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы и штрафу в €30 тыс". Он также указал, что из задержанных минувшей ночью во Франции за беспорядки треть составили подростки в возрасте младше 18 лет.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке Fransa hökuməti Marselə zirehli transportyorlar yerləşdirib

Другие новости из категории

Австрия намерена присоединиться к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield
Австрия намерена присоединиться к общеевропейской системе ПВО European Sky Shield
2 июля 2023 г. 03:07
ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений
ПА ОБСЕ поддержала создание спецтрибунала для РФ из-за военных преступлений
2 июля 2023 г. 02:21
В Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, есть погибший и раненые
В Хорватии неизвестный устроил стрельбу на улице, есть погибший и раненые
2 июля 2023 г. 01:16
Канада предупредила своих граждан, путешествующих во Францию
Канада предупредила своих граждан, путешествующих во Францию
1 июля 2023 г. 23:19
Генштаб ВСУ: РФ обустроила в Бердянском порту крематорий для своих убитых военных
Генштаб ВСУ: РФ обустроила в Бердянском порту крематорий для своих убитых военных
1 июля 2023 г. 22:25
Премьер Польши связал погромы во Франции с миграционной политикой
Премьер Польши связал погромы во Франции с миграционной политикой
1 июля 2023 г. 22:04
Министр: около 30% задержанных в ходе погромов во Франции - несовершеннолетние
Министр: около 30% задержанных в ходе погромов во Франции - несовершеннолетние
1 июля 2023 г. 21:47
Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах до 2030 года
Экс-президенту Бразилии запретили участвовать в выборах до 2030 года
1 июля 2023 г. 20:48
В Беларуси расширили основания для запрета иностранных СМИ
В Беларуси расширили основания для запрета иностранных СМИ
1 июля 2023 г. 20:01
Лидеры Украины и Испании подписали декларацию по Совету Украина - НАТО
Лидеры Украины и Испании подписали декларацию по Совету Украина - НАТО
1 июля 2023 г. 19:13

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi