Власти Франции на фоне погромов перебрасывают в Марсель бронетранспортеры

Французские власти перебрасывают в Марсель два бронетранспортера, чтобы подавить беспорядки в городе.

Французские власти перебрасывают в Марсель два бронетранспортера, чтобы подавить беспорядки в городе.

Как передает Report , об этом сообщает телеканал BFM.

По данным СМИ, в Марсель также направляется вертолет, чтобы координировать действия силовых структур. Полиция сообщила, что в городе задержано 95 человек.

Ранее глава Министерства юстиции Франции Эрик Дюпон-Моретти пригрозил уголовной ответственностью родителям несовершеннолетних, которые принимали участие в беспорядках в стране. Министр предупредил, что "родители, которые не занимаются своими детьми и позволяют им оставаться на улице ночью и совершать правонарушения, могут быть приговорены к двум годам лишения свободы и штрафу в €30 тыс". Он также указал, что из задержанных минувшей ночью во Франции за беспорядки треть составили подростки в возрасте младше 18 лет.