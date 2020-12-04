Власти Франции могут закрыть десятки мечетей по всей стране

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что полиция намерена провести рейды в 76 мечетях страны, часть из них может быть закрыта.

Глава МВД Франции Жеральд Дарманен сообщил, что полиция намерена провести рейды в 76 мечетях страны, часть из них может быть закрыта.

Как передает Report, Дарманен написал в Twitter , что рейды в мечетях будут проведены по его личному поручению.

Отмечается, что под наблюдение попадут 76 мечетей и молитвенных домов. 16 из них находятся в Париже и его окрестностях.

Он отправил соответствующие поручения главам муниципалитетов.

После убийства 16 октября преподавателя Самюэля Пати французские власти начали проводить рейды в мечетях и мусульманских общинах.

В своем заявлении третьего ноября Дарманен отметил, что во время президентства Эммануэля Макрона за последние три года во Франции закрыты 43 мечети.