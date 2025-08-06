Власти Франции аннулируют ВНЖ мужчины, прикурившего от Вечного огня в Париже

Власти Франции аннулируют вид на жительство мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже.

Власти Франции аннулируют вид на жительство мужчины, который прикурил сигарету от Вечного огня у Триумфальной арки в Париже.

Как передает Report, об этом сообщила газета Le Figaro со ссылкой на источник.

"Министр внутренних дел Брюно Ретайо отзовет вид на жительство у мужчины, подозреваемого в том, что он зажег сигарету от огня на Могиле Неизвестного солдата в Париже в понедельник, 4 августа", - говорится в статье.

Речь идет о 47-летнем марокканце, который имеет разрешение на пребывание во Франции, действующее до октября 2025 года. Он находится под стражей, ему грозит один год тюрьмы и штраф в 15 тыс. евро.

Мужчина уже был известен правоохранительным органам за многочисленные правонарушения, в том числе за угон машины, причинение ущерба, за насилие и публичные оскорбления по расовому признаку.