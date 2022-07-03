Власти финской Лаппеенранты выразили желание разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти финского города Лаппенранта намерены разместить базу НАТО в Южной Карелии.
Как передает Report, об этом сообщает издание
"Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист", - заявил он.
Ярва выразил уверенность, что вступление Финляндии в НАТО даст надежду Южной Карелии. Он полагает, что членство в военном блоке создаст чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.
Южная Карелия является областью Финляндии, которая состоит из девяти общин. Граничит с Россией.