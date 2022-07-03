Власти финской Лаппеенранты выразили желание разместить базу НАТО в Южной Карелии

Власти финского города Лаппенранта намерены разместить базу НАТО в Южной Карелии.

Власти финского города Лаппенранта намерены разместить базу НАТО в Южной Карелии.

Как передает Report, об этом сообщает издание Yle со ссылкой на мэра Киммо Ярва.

"Я слышал, что есть мысли об аэропорте. Его вполне можно будет использовать, если Силы обороны так захотят. Про размещение Сил обороны и войсковых частей ничего сказать не могу, я не специалист", - заявил он.

Ярва выразил уверенность, что вступление Финляндии в НАТО даст надежду Южной Карелии. Он полагает, что членство в военном блоке создаст чувство безопасности и уверенности у местных предпринимателей.

Южная Карелия является областью Финляндии, которая состоит из девяти общин. Граничит с Россией.