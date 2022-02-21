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Власти Фиджи зафиксировали более 200 случаев заражения лихорадкой денге

Власти Фиджи зафиксировали более 200 случаев заражения лихорадкой денге Лихорадка денге диагностирована у 213 пациентов в Республике Фиджи
Другие страны
21 февраля 2022 г. 10:09

Лихорадка денге диагностирована у 213 пациентов в Республике Фиджи.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом в понедельник сообщила радиостанция Radio New Zealand со ссылкой на местное министерство здравоохранения.

По его информации, после сильных дождей, прошедших на островах архипелага в начале прошлой недели, "число случаев заболевания лихорадкой денге существенно увеличилось".

"Было зарегистрировано 213 случаев лихорадки денге", - цитирует радиостанция секретаря ведомства Джеймса Фонга, который также сообщил, что сотрудники фиджийского национального Комитета по борьбе с инфекционными заболеваниями "оказывают помощь пострадавшим общинам в ранней диагностике и лечении заболевания".

Число инфицированных денге в стране власти пока не считают критическим, однако оно превышает аналогичный показатель прошлого года. Согласно прогнозу местного Минздрава, по итогам года число заболевших денге может превысить средние значения, поскольку из-за пандемии люди чаще остаются днем дома, а пик активности комаров - переносчиков денге, расплодившихся из-за дождей и наводнений, приходится именно на дневные часы.

Кроме того, c 2014 года заболеваемость лихорадкой денге на Фиджи остается высокой, и вспышки этого заболевания фиксируются регулярно. Последняя была зарегистрирована в 2018 году, когда были власти республики выявили более 4 тыс. заболевших.

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