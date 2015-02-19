​Власти Эстонии выделили дополнительно 2 млн. евро на укрепление границы с Россией

Баку. 19 февраля. REPORT.AZ/ Правительство Эстонии приняло решение о выделении дополнительно 2 млн. евро на укрепление границы с Россией. Об этом, как сообщает Report cо ссылкой на ТАСС, заявили в пресс-службе эстонского министерства внутренних дел.

"Кабинет министров постановил из своего резерва выделить МВД 2 млн. евро на покрытие расходов по разметке пограничной полосы с Россией", - отметили в ведомстве.

В общей сложности в 2015 году государство затратит на эти цели более 3,9 млн. евро. "Вместо временной контрольной линии будет построена полноценная граница со всем необходимым техническим оснащением", - уточнили в МВД.

Длина полосы, со стороны Эстонии прилегающей к российской территории, составляет 136 км. Демаркацию границы Таллин намерен провести в одностороннем порядке, так как пограничный договор с РФ пока не вступил в силу. Документ находится в процессе ратификации парламентами обеих стран.