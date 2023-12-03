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Власти Эстонии сообщили, что граница с РФ может быть закрыта "в любой момент"

Власти Эстонии сообщили, что граница с РФ может быть закрыта "в любой момент" Глава пограничного управления департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус сообщила, что власти страны могут "в любой момент" принять решение о закрытии границы с Россией по примеру Финляндии.
Другие страны
3 декабря 2023 г. 23:13
Власти Эстонии сообщили, что граница с РФ может быть закрыта в любой момент

Глава пограничного управления департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус сообщила, что власти страны могут "в любой момент" принять решение о закрытии границы с Россией по примеру Финляндии.

Как сообщает Report со ссылкой на финское издание Yle, в связи с этим она предостерегла эстонцев от поездок в РФ, так как вернуться обратно им будет затруднительно.

"Мы просим эстонцев не ездить в Россию. Те, кто уже поехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно",— рассказала Е.Калмус в интервью.

По ее словам, контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Эстонии и России могут быть закрыты в течение часа после соответствующего решения правительства страны. Как подчеркнула Ева Калмус, пока решение о необходимости закрытия границы с РФ находится на стадии обсуждений, власти рассматривают как аргументы за, так и против подобных мер.

Напомним, что 28 ноября Финляндия объявила о закрытии всех переходов на границе с Россией до 13 декабря из-за роста числа нелегальных мигрантов.

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