Власти Эстонии сообщили, что граница с РФ может быть закрыта "в любой момент"

Глава пограничного управления департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус сообщила, что власти страны могут "в любой момент" принять решение о закрытии границы с Россией по примеру Финляндии.

Глава пограничного управления департамента полиции и погранохраны Эстонии Ева Калмус сообщила, что власти страны могут "в любой момент" принять решение о закрытии границы с Россией по примеру Финляндии.

Как сообщает Report со ссылкой на финское издание Yle, в связи с этим она предостерегла эстонцев от поездок в РФ, так как вернуться обратно им будет затруднительно.

"Мы просим эстонцев не ездить в Россию. Те, кто уже поехал в РФ, могут оказаться в тупике, когда вернуться будет очень сложно",— рассказала Е.Калмус в интервью.

По ее словам, контрольно-пропускные пункты (КПП) на границе Эстонии и России могут быть закрыты в течение часа после соответствующего решения правительства страны. Как подчеркнула Ева Калмус, пока решение о необходимости закрытия границы с РФ находится на стадии обсуждений, власти рассматривают как аргументы за, так и против подобных мер.

Напомним, что 28 ноября Финляндия объявила о закрытии всех переходов на границе с Россией до 13 декабря из-за роста числа нелегальных мигрантов.