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Власти Эстонии одобрили выделение более €30 млн на укрепление границы с РФ

Власти Эстонии одобрили выделение более €30 млн на укрепление границы с РФ Правительство Эстонии на заседании в четверг выделило €30,5 млн на укрепление эстонско-российской границы.
Другие страны
16 января 2025 г. 14:19
Власти Эстонии одобрили выделение более €30 млн на укрепление границы с РФ

Правительство Эстонии на заседании в четверг выделило €30,5 млн на укрепление эстонско-российской границы.

Как передает Report, об этом сообщает пресс-служба правительства.

"Большое внимание уделяется укреплению и расширению инфраструктуры восточной границы, развитию возможностей наблюдения. На эти цели будет выделено около €18 млн евро. На восточной границе и в четырех крупнейших городах Эстонии будут созданы возможности для наблюдения и противодействия с помощью беспилотников. На эти мероприятия будет выделено около €12,5 млн", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось о том, что Эстония также хочет создать на границе систему защиты от беспилотных летательных аппаратов, позволяющую обнаруживать и отражать атаки дронов.

Средства выделяются в пакете утвержденных в четверг инвестиций в национальную оборону в размере €219 млн.

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Версия на английском языке Estonian authorities approve allocation of over 30M euros to strengthen border with Russia

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