Власти Эквадора зарегистрировали более 40 млн кибератак после лишения Ассанжа убежища

Более 40 млн кибератак зарегистрировано в Эквадоре после того, как власти республики приняли решение лишить основателя организации WikiLeaks Джулиана Ассанжа убежища.

Об этом сообщило в понедельник министерство телекоммуникаций и по вопросам информационного общества южноамериканской страны, передает Report со ссылкой на ТАСС.

"Атак на Эквадор было столько, что во второй половине дня 11 апреля мы сдвинулись с 51 на 31 место в рейтинге стран по количеству кибератак", - приводит ведомство слова замминистра по телекоммуникациям Патрисио Реаля.

По его данным, атакам хакеров подверглись в том числе МИД, Центральный банк, администрация президента, МВД, а также ряд других ведомств и университетов.