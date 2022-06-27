Власти Эквадора снизят цены на топливо под давлением протестующих

Руководство Эквадора снизит цены на бензин и дизельное топливо, что являлось одним из основных требований участников продолжающихся две недели антиправительственных выступлений в стране. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, о таком решении об

Руководство Эквадора снизит цены на бензин и дизельное топливо, что являлось одним из основных требований участников продолжающихся две недели антиправительственных выступлений в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, о таком решении объявил в воскресенье президент республики Гильермо Лассо.

"Я решил снизить цену на бензин и дизельное топливо, - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в Twitter. - Все считают, что цены на топливо стали краеугольным камнем конфликта, и хотя нам как правительству совершенно ясно, что это не тот фактор, который вызывает проблемы эквадорцев, мы должны думать об общем благе и гражданском мире". Отмечается, что принудительное изменение цены спровоцирует дополнительные государственные расходы в размере около 216 млн долларов США в год.

Лассо добавил, что все лица, нарушавшие общественный порядок в ходе акций протеста, предстанут перед правосудием. "Мы собираемся немедленно подать соответствующие жалобы в прокуратуру, чтобы эти преступники ответили по закону", - подчеркнул он.

Основными требованиями участников манифестаций, которые унесли жизни уже пяти человек, являются снижение цен на бензин и обеспечение безопасности граждан на фоне роста преступности.