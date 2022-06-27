О нас

Власти Эквадора снизят цены на топливо под давлением протестующих

Власти Эквадора снизят цены на топливо под давлением протестующих Руководство Эквадора снизит цены на бензин и дизельное топливо, что являлось одним из основных требований участников продолжающихся две недели антиправительственных выступлений в стране. Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, о таком решении об
Другие страны
27 июня 2022 г. 08:48
Власти Эквадора снизят цены на топливо под давлением протестующих

Руководство Эквадора снизит цены на бензин и дизельное топливо, что являлось одним из основных требований участников продолжающихся две недели антиправительственных выступлений в стране.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные СМИ, о таком решении объявил в воскресенье президент республики Гильермо Лассо.

"Я решил снизить цену на бензин и дизельное топливо, - сказал он в видеообращении, размещенном на его странице в Twitter. - Все считают, что цены на топливо стали краеугольным камнем конфликта, и хотя нам как правительству совершенно ясно, что это не тот фактор, который вызывает проблемы эквадорцев, мы должны думать об общем благе и гражданском мире". Отмечается, что принудительное изменение цены спровоцирует дополнительные государственные расходы в размере около 216 млн долларов США в год.

Лассо добавил, что все лица, нарушавшие общественный порядок в ходе акций протеста, предстанут перед правосудием. "Мы собираемся немедленно подать соответствующие жалобы в прокуратуру, чтобы эти преступники ответили по закону", - подчеркнул он.

Основными требованиями участников манифестаций, которые унесли жизни уже пяти человек, являются снижение цен на бензин и обеспечение безопасности граждан на фоне роста преступности.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram

Другие новости из категории

Среди погибших во время боя быков в Колумбии оказался годовалый ребенок
Среди погибших во время боя быков в Колумбии оказался годовалый ребенок
27 июня 2022 г. 09:52
В ходе акций протеста в Сиднее полиция арестовала 11 митингующих
В ходе акций протеста в Сиднее полиция арестовала 11 митингующих
27 июня 2022 г. 09:29
В Перу зарегистрирован первый случай оспы обезьян
В Перу зарегистрирован первый случай оспы обезьян
27 июня 2022 г. 08:57
ISW: В армии РФ назначили нового ответственного за войну в Украине
ISW: В армии РФ назначили нового ответственного за войну в Украине
27 июня 2022 г. 07:57
На востоке Мексики обнаружены тела 7 человек
На востоке Мексики обнаружены тела 7 человек
27 июня 2022 г. 07:23
США поставят в Украину системы ПРО средней и большой дальности
США поставят в Украину системы ПРО средней и большой дальности
27 июня 2022 г. 05:41
Япония расширит санкции против России
Япония расширит санкции против России
27 июня 2022 г. 05:16
Великобритания и Франция договорились активизировать военную помощь Украине
Великобритания и Франция договорились активизировать военную помощь Украине
27 июня 2022 г. 04:54
В Мексике 6 полицейских погибли в столкновении с преступниками, еще 4 ранены
В Мексике 6 полицейских погибли в столкновении с преступниками, еще 4 ранены
27 июня 2022 г. 03:39
Стрельба на танцевальной вечеринке в США, ранены 8 человек
Стрельба на танцевальной вечеринке в США, ранены 8 человек
27 июня 2022 г. 02:44

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi