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    Власти Египта склоняются к версии теракта на борту самолета EgyptAir

    Шериф Фатхи: Самолет прошел всю необходимую проверку

    Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министерство гражданской авиации Египта рассматривает версию теракта в инциденте с пропавшим самолетом А320 авиакомпании EgyptAir.

    Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом на пресс-конференции заявил министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.

    По словам министра, версия о том, что самолет мог быть сбит является более вероятной, чем техническая неисправность самолета.

    Он добавил, что самолет прошел всю необходимую проверку.

    Отметим, что самолет пропал с радаров ночью над Средиземным морем. На его борту находились 56 пассажиров и 10 членов экипажа.

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