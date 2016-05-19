Власти Египта склоняются к версии теракта на борту самолета EgyptAir

Баку. 19 мая. REPORT.AZ/ Министерство гражданской авиации Египта рассматривает версию теракта в инциденте с пропавшим самолетом А320 авиакомпании EgyptAir.

Как сообщает Report со ссылкой на Reuters, об этом на пресс-конференции заявил министр гражданской авиации Египта Шериф Фатхи.

По словам министра, версия о том, что самолет мог быть сбит является более вероятной, чем техническая неисправность самолета.

Он добавил, что самолет прошел всю необходимую проверку.

Отметим, что самолет пропал с радаров ночью над Средиземным морем. На его борту находились 56 пассажиров и 10 членов экипажа.