Власти Египта будут оплачивать расходы заболевших коронавирусом туристов

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что власти договорились с отелями оплачивать расходы туристов в случае их заболевания коронавирусом.

Министр туризма и древностей Египта Халед аль-Анани заявил, что власти договорились с отелями оплачивать расходы туристов в случае их заболевания коронавирусом.

Как передает Report, об этом сообщает ТАСС.

"Если случай заболевания легкий, то турист остается в отеле. Мы заключили договоренность с отелями, что они оплатят расходы туристов во время их пребывания в Египте", - сказал он.

При тяжелом случае коронавируса, египетские власти покроют все расходы на лечение иностранного гражданина государственных больницах в Шарм-эш-Шейхе, Хургаде или Каире.