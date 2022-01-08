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Власти Эфиопии объявили о начале диалога с оппозицией

Власти Эфиопии объявили о начале диалога с оппозицией Правительство Эфиопии объявило в пятницу, что начинает диалог с политической оппозицией.
Другие страны
8 января 2022 г. 07:10
Власти Эфиопии объявили о начале диалога с оппозицией

Правительство Эфиопии объявило в пятницу, что начинает диалог с политической оппозицией.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщило агентство Reuters, ссылаясь на правительственную службу по связям с общественностью Эфиопии.

"Ключ к прочному миру - это диалог, - говорится в распространенном службой заявлении. - Моральный долг победителя - милосердие".

Сообщение о начале диалога совпало с объявлением властями амнистии руководителям ряда политических партий и движений. Так, из тюрьмы вышли лидер партии "Балдерас за подлинную демократию" Эскиндер Негу и возглавляющий "Федералистский конгресс оромо" Бекеле Герба. Оба они были задержаны летом 2020 года за участие в беспорядках в штате Оромия и были приговорены судом к тюремному заключению. Свободу по амнистии получили еще семь человек, включая политического активиста и медиаменеджера Джавара Мухаммеда.

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